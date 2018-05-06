Полицейские установили места закладок, где впоследствии были обнаружены и изъяты свертки с психотропным веществом весом свыше 150 граммов...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского на Ленинском проспекте задержали 19-летнего жителя столицы по подозрению в сбыте и покушении на сбыт психотропного вещества – амфетамина.В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток с веществом неизвестного происхождения. Кроме этого задержанный показал сотрудникам полиции места закладок, где впоследствии были обнаружены и изъяты свертки с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой более 150 граммов.По данным фактам следствием территориального отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление и приготовление к преступлению» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93