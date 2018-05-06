Не стало экс-директора Машины времени Владимира Сапунова. Он умер на 66 году жизни. Об этом в Facebook сообщил его брат Андрей Сапунов.

Не стало экс-директора "Машины времени" Владимира Сапунова. Он умер на 66 году жизни. Об этом в Facebook сообщил его брат Андрей Сапунов.Коллективом Владимир Сапунов руководил с 1994 года. С должности директора он ушел в 2017 году. Но с о всеми артистами сохранил дружеские отношения."Машина времени" была основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ в 1969 году. В разное время в состав группы входили Андрей Державин, Александр Зайцев, Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, и другие. Сейчас состав группы "Машина времени" входят Андрей Макаревич, Валерий Ефремов и Александр Кутиков.