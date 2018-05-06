Во время проведения несогласованной акции 659 сторонников блогера и оппозиционера Алексея Навального были задержаны, после профилактической работы и оформления документов 80% из них, включая несовершеннолетних, уже отпущены. Отпустили и самого Навального.

Во время проведения несогласованной акции 659 сторонников блогера и оппозиционера Алексея Навального были задержаны, после профилактической работы и оформления документов 80% из них, включая несовершеннолетних, уже отпущены. Отпустили и самого Навального.В отделении остаются 122 человека, которые уже вступали в противостояние с органами правопорядка.279 человек из Москвы, 379 человек – из других городов, сообщили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, передает ТАСС.В субботу в Москве прошла несогласованная акция протеста, в которой приняли участие около 1,5 тысяч человек. 20 апреля организаторы акции подали в мэрию Москвы заявку на проведение 5 мая шествия от площади Тверской Заставы до Охотного ряда. Власти акцию согласовали, но предложили в качестве мест проведению окраины города. Позже властями было согласовано проведение на проспекте Академика Сахарова. Однако Навальный заявил, что организаторы не согласны с этим.Согласно правилам проведения акций в Москве, официальный отказ от проведения мероприятия автоматически запрещает организаторам проводить какие-либо акции в этот день.В то же время более 90 административных дел о нарушении порядка на несанкционированной акции в Петербурге поступили в суды Санкт-Петербург. Материалы уже рассматриваются в 11 судах города. Вынесены первые решения — штрафы и один административный арест, передает "Интерфакс".