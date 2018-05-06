Знаменитый актер Алексей Панин опубликовал необычное видео. Он заявил, что намерен переплюнуть бывшую жену Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Знаменитый актер Алексей Панин опубликовал необычное видео. Он заявил, что намерен переплюнуть бывшую жену Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую.Артист считает, что сюжетом, который он придумал, должны заинтересоваться сотрудники телеканала НТВ. Знакомые Панина заявляют, что он обокрал их и домогался собак."Костлявая рука голода подкралась! Придумали тему для НТВ. Мы переплюнем Цымбалюк-Романовскую, будем ходить по всем каналам и зарабатывать бабло", – заявил Панин. Центральные телеканалы никак не отреагировали на крик о помощи, но пользователи социальных сетей раскритиковали артиста.Некоторые были удивлены тем фактом, что актер решил втянуть в скандал Цымбалюк-Романовскую. Другие и вовсе опустились до оскорблений. "Вы ******* (гей – Прим. ред.), Леха" – пишет один из комментаторов. "Иди к психиатру!" – советует другой.Напомним, что Алексей Панин часто попадает в сводки новостей из-за своих скандальных выходок. О нем заговорили после появления в Сети видео, где мужчина, похожий на актера, придается любовным утехам с собакой.Телеканал НТВ посвятил этому выпуск передачи "Говорим и показываем", что сделало Панина настоящей звездой. С тех пор он продолжает время от времени провоцировать публику неоднозначными высказываниями и грязными выходками.