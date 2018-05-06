Реки кипящей лавы, прокладывающие путь через лес и перекрывающие дороги – в сети размещены кадры, сделанные очевидцами во время извержения вулкана Килауэа на Гавайях. Власти провели эвакуацию жителей, опасную зону покинуло около 1700 человек.

Жители Гавайских островов и туристы, ставшие очевидцами извержения Килауэа, произошедшего на днях, сняли на видео последствия геологического стихийного бедствия.На кадрах, опубликованных в сети, можно наблюдать, как лава прокладывает себе путь по лесу и перекрывает дороги, уничтожая все на своем пути.Напомним, что в минувшие на крупнейшем из Гавайских островов, произошла серия землетрясений. Так, в минувший вторник, 2 мая, были зафиксированы толчки магнитудой 5, а в пятницу, 4 мая – уже 6.9 баллов, мощнейшие за последние 40 лет. Толчки меньшей мощности фиксировались десятками. Одновременно с этим наблюдались выбросы лавы и пепла.По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 25,5 километра к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна, население чуть более 11 тысяч человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.Власти были вынуждены провести эвакуацию в ряде населенных пунктов. Так, район поселка Леилани-Эстейтс экстренно покинуло около 1700 человек.Известно, что стихия уже уничтожила несколько жилых домов. В результате произошедшего была временно приостановлена работа местного аэропорта.Кроме того, в воздухе отмечена опасная концентрация вредных газов.