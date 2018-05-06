Футбольные команды Оренбург и Крылья Советов из Самары досрочно - за тур до завершения чемпионата, завоевали прямые путевки в российскую премьер-лигу после того, как в матче 37 тура Футбольной национальной лиги одержали победы над своими соперниками.

Футбольные команды "Оренбург" и "Крылья Советов" из Самары досрочно — за тур до завершения чемпионата, завоевали прямые путевки в российскую премьер-лигу после того, как в матче 37 тура Футбольной национальной лиги одержали победы над своими соперниками.Оренбуржцы оказались сильнее курского "Авангарда" (2:0), а "крылышки" – краснодарской "Кубани" (1:0). Также на досрочное завоевание путевок в премьер-лигу повлиял результат матча главного преследователя лидеров ФНЛ – красноярского "Енисея", который потерял очки в матче с "Шинником" (2:2).В итоге за тур до окончания второго по силе футбольного дивизиона России "Оренбург" набрал 83 очка, "Крылья" – 82, а у "Енисея" – 78. Таким образом, красноярцы потеряли шансы на завоевание прямого попадания в высший эшелон российского футбола и будет бороться за повышение через стыковые матчи.Напомним, что в стыки попадает третья и четвертая команда ФНЛ и 13 и 14 команда премьер-лиги. В двухматчевом противостоянии команды между собой оспаривают право на участие в РФПЛ.