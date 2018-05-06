В честь Дня Победы тепловой аэростат Россия объемом 4 тысячи кубометров совершил первый двухчасовой перелет через Керченский пролив и соединил два российских берега (вылетел из Темрюкского района и приземлился в Керчи). Аэростатом управляли Виталий Ненашев и Сергей Белорусов.

В честь Дня Победы тепловой аэростат "Россия" объемом 4 тысячи кубометров совершил первый двухчасовой перелет через Керченский пролив и соединил два российских берега (вылетел из Темрюкского района и приземлился в Керчи). Аэростатом управляли Виталий Ненашев и Сергей Белорусов.Это малая копия аэростата, который поднимет в воздух осенью путешественник Федор Конюхов.В воскресенье аэростат установят на площади в Керчи для демонстрации жителям города.На оболочку аэростата были нанесены флаги России, всех регионов страны, орден Победы, орден Отечественной войны и орден Ушакова.Мероприятие состоялось при поддержке Русского географического общества, совета министров Крыма, администрации Керчи, а также ряда общественных организаций, передает РИА Новости.