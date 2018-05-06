Отдых певицы Полина Гагариной и ее семьи на Мальдивах был омрачен происшествием. На остров обрушилась непогода.

Отдых певицы Полина Гагариной и ее семьи на Мальдивах был омрачен происшествием. На остров обрушилась непогода.О жуткой ночи артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. Погодные условия начали портиться с самого утра.Внезапно на остров обрушилась гроза. "Сын побелел от страха, молния вспыхнула рядом с нашей виллой диким треском, а потом все повторилось несколько раз (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – рассказала она. Судя по всему, все жильцы отеля оказались в смертельной опасности, ведь мог начаться сильный пожар.К счастью, никто не пострадал. "Ливанул дождь стеной. Когда ты посредине океана в маленьком домике на острове ,ощущения абсолютно жуткие. Не спал весь отель...", – добавила Гагарина.Исполнительница заявила, что погода вряд ли улучшится в ближайшие дни. "Прогноз впереди не утешительный и, видимо, в этот раз будет мало солнечных фотографий", – сокрушается она. Гагарина отметила, что не теряет надежду на хороший отдых.Напомним, что у Полины Гагариной двое детей. Сын родился в 2007 году, когда она была в браке с актером Петром Кисловым. Дочь появилась на свет в 2017-м – в это время певица уже три года была женой фотографа Дмитрия Исхакова.