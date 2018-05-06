Народному артисту СССР Владимиру Этушу сегодня исполняется 95 лет. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин.

Народному артисту СССР Владимиру Этушу сегодня исполняется 95 лет. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин."Вас — выдающегося артиста, яркого представителя легендарной "вахтанговской" школы — искренне любят миллионы людей в нашей стране. Вы всегда работаете талантливо, покоряете публику мастерством, неподражаемым чувством юмора, умением быть убедительным в каждой своей роли", — отметил глава государства в поздравительной телеграмме.На счету актера свыше 100 ролей. На сцене родного театра он играл в пьесах Шекспира, Мольера, Бернарда Шоу, Эдуардо де Филиппо, в знаменитой сказке Карло Гоцци "Принцесса Турандот".Дебют Владимира Этуша в кино состоялся в 1953 году в историческом фильме Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Главный успех пришел к актеру в 1965 году, после роли Купо в драме Э.Золя "Западня". Он снялся в ставшей легендой "Кавказской пленнице", экранизации "Двенадцати стульев", в картинах "Иван Васильевич меняет профессию", "Приключения Буратино", мюзикле "Тридцать первое июня".Актер является лауреатом Высшей театральной премии Москвы "Хрустальная Турандот", лауреатом Государственной премии РФ, удостоен многих медалей и орденов, сообщает "Интерфакс".