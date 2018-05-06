Мевлют Чавушоглу заговорил по-русски ради туристов из России. Министр иностранных дел Турции пригласил россиян в страну, в частности, в Анталью, добавив, что местная еда очень-очень вкусная.

Мевлют Чавушоглу заговорил по-русски ради туристов из России. Министр иностранных дел Турции пригласил россиян, в частности, в Анталью, добавив, что местная еда "очень-очень вкусная". Саму страну шеф турецкой дипломатии назвал очень красивой. "Мы очень рады встречать дорогих гостей из России", — приводит его слова ТАСС.