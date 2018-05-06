На Филиппинах состоялся очередной этап Мирового тура по пляжному волейболу. Российский дуэт Тарас Мыськив и Петр Бахнарь стал обладателем серебряных медалей. В финале россияне по итогам трех сетов уступили Максу Йонасу Карпе и Милану Зиверсу из Германии.

На Филиппинах состоялся очередной этап Мирового тура по пляжному волейболу. Российский дуэт Тарас Мыськив и Петр Бахнарь стал обладателем серебряных медалей. В финале россияне по итогам трех сетов уступили Максу Йонасу Карпе и Милану Зиверсу из Германии – 21:15, 21:23, 9:15.Обладателями комплекта бронзовых медалей стали представители Швейцарии Михиэль Зандберген и Габриэль Кисслинг. В утешительном поединке за третью строчку они оказались сильнее испанского дуэта Хавьер Уэрта/Алехандро Уэрта (22:20, 19:21, 15:13.Напомним, что еще одна российская пара, но уже в женской части соревнований — Ксения Дабижа и Дарья Мастикова, ранее завоевала бронзу этапа Мирового тура.