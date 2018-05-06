Завершился матч Россия – Австрия в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. Наша команда уверенно удерживает первое место после второй подряд победы.

Завершился матч Россия – Австрия в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. Наша команда уверенно удерживает первое место после второй подряд победы.В ходе матча россиянам удалось забросить семь шайб. Дубль на свой счет записал Михаил Григоренко. По голу оформили Артем Анисимов,Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев. Австрийцы так и не смогли распечатать ворота Василия Кошечкина и Игоря Шестеркина.В итоге национальная команда сохранила за собой первое место в группе А: у России шесть очков из шести возможных. Вырваться в лидеры еще может сборная Швеции. Для этого команде необходимо с крупным счетом обыграть чехов. Встреча состоится 6 мая.В следующем матче сборная Россия сразится с командой Белоруссии. Игра пройдет в Копенгагене 7 мая. Пока белорусы занимают последнее место в группе – они потерпели два поражения.Напомним, что в первом матче группового этапа чемпионата мира сборная России встречалась со сборной Франции. Как писали Dni.Ru, россияне практически не оставили шансов соперникам: матч завершился со счетом 7:0.