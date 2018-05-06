Теннисист Евгений Донской пробился в основную сетку теннисного турнира в Мадриде. В решающем поединке россиянин одержал победу над французским соперником Пьером-Югом Эрбером – 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Поединок продолжался 2 часа 16 минут.

Теннисист Евгений Донской пробился в основную сетку теннисного турнира в Мадриде. В решающем поединке россиянин одержал победу над французским соперником Пьером-Югом Эрбером – 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Поединок продолжался 2 часа 16 минут.Примечательно, что Донской вырвал победу несмотря на первый проигранный сет. По ходу поединка россиянин ни допустил ни одной двойной ошибки, сделал три эйса и использовал один брейк-пойнт из семи.Следующий соперник Донского по основной сетке Мастерса определится позже.