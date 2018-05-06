Полковник полиции Александр Сидоров пожелал ветерану крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и побольше радостных дней...

В преддверии Дня Победы заместитель начальника УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сидоров Александр Сергеевич от имени руководства Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве поздравил ветерана Великой Отечественной войны – Анну Андреевну Румянцеву.Анна Андреевна родилась 26 сентября 1922 года в Коломенском районе Московской области. Когда началась война, ей было 19 лет. В непростое военное время она была рядовым милиционером, по 8 часов несла службу регулировщицей на боевом посту, а по окончании смены – по 4 часа в дежурной части, либо охраняла комнату с оружием. С сентября 1943 года по октябрь 1944 года была курсантом Рязанской межкраевой школы милиции НКВД СССР, далее проходила службу в должности оперуполномоченного Управления БХСС УООП исполкома Мосгорсовет.Ветеран награждена медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», медалью Жукова, «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».Анна Андреевна, как всегда, радушно встретила гостей. Во время чаепития поделилась воспоминаниями о службе в милиции, о житейских историях военного времени и рассказала о своих многочисленных наградах.Александр Сидоров выразил Анне Андреевне глубочайшие слова благодарности и признательности за ее тяжелый труд, мужество, стойкость и за то, что у нас сегодня есть возможность праздновать этот светлый день! Он пожелал ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и побольше радостных дней!Уважаемые ветераны, мы свято чтим память о ваших бессмертных подвигах и говорим спасибо за мирное небо над головой!Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73