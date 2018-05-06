В Каменске-Уральском загорелся Центральный крытый вещевой рынок. Дым быстро окутал двухэтажное здание.

В Каменске-Уральском загорелся Центральный крытый вещевой рынок. Дым быстро окутал двухэтажное здание."Из-за сильного задымления четырех человек пожарные спасли из горящего здания с помощью масок дыхательных аппаратов", — сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Свердловской области.Всего из горящего здания были выведены 120 человек, пострадавших нет.По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Сначала на улице загорелись пустые коробки, а затем огонь перекинулся и на само здание рынка и по утеплителю распространился по фасаду.