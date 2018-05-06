Самолет авиакомпании Россия, выполнявший рейс из турецкой Антальи в Санкт-Петербург, в воскресенье совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи, потому что в полете стало плохо ребенку. После приземления в Сочи семью заболевшего сняли с рейса, ребенка отвезли в больницу.

Самолет авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из турецкой Антальи в Санкт-Петербург, в воскресенье совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, в полете стало плохо ребенку, из-за этого экипаж принял решение о посадке в Сочи. После приземления семью заболевшего сняли с рейса, ребенка отвезли в больницу.По словам представителя пресс-службы, благодаря слаженным действиям экипажа и служб аэропорта стоянка составила чуть более часа. После 13:00 по Москве самолет вылетел в аэропорт назначения.