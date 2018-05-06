Прославленная певица Алла Пугачева с нетерпением ждет дома мужа Максима Галкина. Она посвятила ему публикацию в социальной сети Instagram, но внимание пользователей привлек внешний вид исполнительницы.

Прославленная певица Алла Пугачева с нетерпением ждет дома мужа Максима Галкина. Она посвятила ему публикацию в социальной сети Instagram, но внимание пользователей привлек внешний вид исполнительницы.Примадонна сделала селфи и выложила его на своей странице. "От радости сердечко тает, мой муж сегодня прилетает", – сделала озорную подпись она.Однако некоторые пользователи решили сосредоточиться на внешнем виде артистки, а не на смысле послания. Россияне всерьез переживают за 69-летнюю звезду. "Сдает примадонна наша (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.)", – сокрушается комментатор. "Бабулька,раньше нравилась как пела!" – отмечает второй. "Ну года не спрячешь, голос вообще уже.. Ну бабушка старенькая", – утверждает третий.Другие взялись обсуждать изъяны внешности Пугачевой. Это не понравилось многочисленным поклонникам артистки. "Вы, которые без ложки дегтя не могут – вам здесь не рады; сами– то, наверное, селфи делаете, телефон подальше от лица держите, а у А.Б. каждую морщинку пересчитываете, так у каждого, если близко снять, как А.Б. они будут– проверено на практике", – рьяно защищает кумира один из фанатов.Были и те, кто заявил, что Пугачева напрасно ждет мужа. "Галкин к Дробатенко ездил?смысл его ждать,если вас он уважает,а Дробатенко любит,как мужчину.Все же знают,что Галкин гей", – высказался пользователь.Напомним, что Пугачева состоит в браке с Галкиным с 2011 года. У пары двое детей – дочь Елизавета и сын Гарри. Их родила суррогатная мать.