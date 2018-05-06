Сердечный приступ отправил сенатора Сулеймана Керимова на больничную койку. Болезнь могла быть вызвана стрессом.

Сердечный приступ отправил сенатора Сулеймана Керимова на больничную койку. Болезнь могла быть вызвана стрессом.В субботу вечером находившийся в Москве Керимов почувствовал недомогание, вызвали скорую, которая доставила в госпиталь Вишневского. Врачи поставили диагноз — сложное нарушение ритма сердца, сообщил помощник Керимова по работе в Совете Федерации Алексей Красовский.Начальник кардиохирургического центра госпиталя имени Вишневского профессор Александр Лищук рассказал, что Керимову был восстановлен синусовый ритм, его выписывают под наблюдение врача.Керимов приехал в Москву с разрешения французского суда. В ноябре 2017 года он был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов. Керимов остается на свободе, но ему запрещено самовольно покидать Францию, передает "Интерфакс".