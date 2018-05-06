Снукерист из Уэльса Марк Уильямс в финале чемпионата мира встречается с шотландским соперником Джоном Хиггинсом. Накануне финала валлиец дал обещание, что в случае его победы в противостоянии он придет на победную пресс-конференцию без одежды.

Снукерист из Уэльса Марк Уильямс в финале чемпионата мира встречается с шотландским соперником Джоном Хиггинсом. Накануне финала валлиец дал обещание, что в случае его победы в противостоянии он придет на победную пресс-конференцию без одежды."Разумеется, я помню о своем обещании и не намерен от него отказываться, – цитирует Уильямса Russia Today со ссылкой на BBC. – На мне не будет надето абсолютно ничего. Я только прикроюсь ведерком со льдом. Я постараюсь хорошенько выспаться накануне игр и надеюсь, что выплеск адреналина поможет мне сыграть в финале хорошо"При этом по признанию самого снукериста фаворитом финала он считает своего оппонента.