Советская символика на продукции немецкого концерна Adidas возмутила Литву. МИД страны в Twitter привел ссылку на страницу официального сайта компании. Там продается красная женская майка с надписью USSR и гербом Советского Союза.

Советская символика на продукции немецкого концерна Adidas возмутила Литву. МИД страны в Twitter привел ссылку на страницу официального сайта компании. Там продается красная женская майка с надписью USSR и гербом Советского Союза. Об этом говорится в твите литовского министерства.Литва в 2008 году приняла закон, в котором утвержден запрет на использование, демонстрацию и распространение советской и нацистской символик. Их нельзя демонстрировать в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях.Символы времен СССР можно показывать только в музеях. Их также допускается использовать в научных, художественных, просветительских целях и в антикварной торговле, передает РИА Новости.Штраф за несоблюдение этого закона составляет от 144 до 289 евро.