Церемония вступления президента РФ в должность 7 мая пройдет по традиционному сценарию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Она начнется в полдень и будет транслироваться телеканалом Россия 24 и Вестями.Ru.

Церемония вступления президента РФ в должность 7 мая пройдет по традиционному сценарию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Она начнется в полдень и будет транслироваться телеканалом "Россия 24" и Вестями.Ru.Президент отправится из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля в Большой Кремлевский дворец, пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу.После этого президент выйдет через Красное крыльцо Большого Кремлевского дворца на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка. Затем в Благовещенском соборе Кремля пройдет краткое богослужение.Гости разместятся в залах Большого Кремлевского дворца и на Соборной площади, передает ТАСС.Тем временем посол Литвы в Москве Ремигиюс Мотузас получил приглашение от МИД России на церемонию инаугурации в пятницу поздно вечером, сейчас решается вопрос о его участии.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила ситуацию в Facebook: послам были направлены официальные приглашения на инаугурацию. Ранее СМИ писали, что президент Литвы Даля Грибаускайте такого приглашения не получала.Однако на сайте президентского дворца Литвы указано, что 7 мая президент Литвы в 14.00 в президентском дворце в Вильнюсе будет вручать награды победителям конкурса по написанию национального диктанта.18 марта 2018 года победу на выборах президента России одержал действующий глава государства Владимир Путин. Согласно Конституции, после вступления в должность 7 мая он получит право работать на этом посту шесть лет, то есть до 7 мая 2024 года.