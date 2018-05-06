На гол, забитый хозяевами поля в начале второго тайма, черно-белые ответили точным ударом Сергея Шалина после розыгрыша углового в концовке встречи.

В выездном поединке во Пскове футболисты владимирского "Торпедо" сумели заработать одно очко. На гол, забитый хозяевами поля в начале второго тайма, черно-белые ответили точным ударом Сергея Шалина после розыгрыша углового в концовке встречи. Итог игры — 1:1. Таким образом, владимирцы занимают по-прежнему 8 место в турнирной таблице, в активе команды — 32 очка.Следующий матч состоится 11 мая на домашнем поле. Соперником черно-белых станет еще одна команды из Владимирской области — ФК «Муром». Игра начнется в 18 часов.