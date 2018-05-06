В аэропорту Екатеринбурга совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву. Это произошло из-за курившего на бортупассажира. Нарушителя сняли с рейса. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

В аэропорту Екатеринбурга совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву. Это произошло из-за курившего на борту пассажира, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.В аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга был составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса сообщением Улан-Удэ — Москва, который курил на борту воздушного судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она уточнила, что во время перелета на борту самолета сработали датчики противопожарной сигнализации. После этого экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту по пути следования, передает "Интерфакс".К севшему самолету прибыл н аряд сотрудников транспортной полиции.Было проведено разбирательство. Установлено, что один из пассажироввоздушного судна, 26-летний житель Улан-Удэ, курил в самолете во время полета в туалетной комнате.Нарушителя сняли с рейса. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".