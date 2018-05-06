Продавец-кассир одного из супермаркетов осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку...

Инспекторами по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» г. Москвы выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.Как установили полицейские, 23-летняя продавец-кассир супермаркета, расположенного на Центральной улице г. Троицка, осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что девушка ранее привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделом дознания МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79