Сотрудники полиции установили, что жительница столицы неоднократно оскорбляла своих детей и не исполняла обязанности по их воспитанию и содержанию...

Сотрудники Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Марьина Роща задержали подозреваемую в ненадлежащем неисполнении родительских обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей.Сотрудники полиции установили, что 34-летняя жительница столицы неоднократно оскорбляла своих детей в возрасте 10, 12 и 14 лет. Кроме этого задержанная не исполняла обязанности по их воспитанию и содержанию.Установлено, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних».По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Марьина Роща возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29