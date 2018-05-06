На территории УВД по СВАО состоялись митинг и праздничный концерт, посвященные празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг...

Ветераны Великой Отечественной войны и органов внутренних дел собрались в Управлении внутренних дел по Северо-Восточному административному округу для участия в торжественном мероприятии, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.На территории УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве состоялись митинг и праздничный концерт, посвященные празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Петр Максимович Терешков, Иван Павлович Демин и Дмитрий Петрович Баринов, ветераны органов внутренних дел, руководящий и личный состав УВД по СВАО, председатель Женсовета УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Ирина Коновальцева, а также воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Алые паруса».Открыл митинг помощник начальника УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве по РЛС подполковник внутренней службы Максим Занько. Со словами благодарности он обратился к ветеранам, поздравил всех присутствующих с наступающим праздником. С ответным словом выступили ветераны Иван Павлович Демин и Петр Максимович Терешков. Митинг завершился возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь».Во время митинга звучала музыка в исполнении духового оркестра полиции Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве под руководством главного дирижера Игоря Канурина.После митинга сотрудники Управления и гости отправились в актовый зал, где для собравшихся была организована праздничная программа с танцами и песнями военных лет.Открыл торжественное мероприятие врио начальника УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Александр Попов. Он поздравил собравшихся с наступающим праздником, пожелал здоровья, счастья и мирного неба над головой.После праздничного мероприятия все желающие были приглашены отведать вкусный обед на полевой кухне.Уважаемые ветераны! В преддверии этого знаменательного дня примите пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и мирного неба!Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29