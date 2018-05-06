Директор групп Машина времени и Воскресение Владимир Сапунов скончался в ночь на воскресенье, 6 мая, после тяжелой болезни – у него была онкология, сообщил пресс-секретарь этих музыкальных коллективов Антон Чернин.

Директор групп "Машина времени" и "Воскресение" Владимир Сапунов скончался в ночь на воскресенье, 6 мая, после тяжелой болезни – у него была онкология, сообщил пресс-секретарь этих музыкальных коллективов Антон Чернин.По его словам, Сапунов передвигался в инвалидной коляске, однако до последнего момента оставался директором группы "Воскресение". "Машиной времени" он руководил до конца 2017 года, рассказал Чернин.Пост директора группы "Воскресение" Сапунов занимал с 1993 года, "Машины времени" – с 1994 года. Его младший брат Андрей Сапунов ранее был участником "Воскресения".Владимиру Сапунову было 65 лет, напоминает РИА Новости.