Воздушную часть генеральной репетиции Парада Победы отменили из-за плохой погоды. Столичное ГУ МЧС РФ предупредило, что в Москве в ближайшие часы ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду.

Воздушную часть генеральной репетиции Парада Победы отменили из-за плохой погоды. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.Столичное ГУ МЧС РФ предупредило, что в Москве в ближайшие часы ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду.В Минобороны отметили, что из-за плохой погоды на маршрутах пролета авиации принято решение воздушную часть генеральной репетиции военного парада, посвященного 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая не проводить.В воздушной части парада должны участвовать 73 летательных аппарата — по числу лет, прошедших с 1945 года. Это экипажи оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, передает "Интерфакс".Полеты авиации Воздушно-космических сил будут обеспечивать восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях. Новинки Парада Победы — пара истребителей пятого поколения Су-57, два самолета МиГ-31К с "Кинжалами", беспилотники.Ранее в столице завершилась генеральная репетиция наземной части парада Победы. В ней приняли участие более 13 тысяч человек и полторы сотни единиц наземной техники.По Красной площади проехали новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", которые впервые участвовали в Параде.Кроме того, в репетиции приняли участие танки "Армата", Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты "Курганец", и другая техника.Впервые в репетиции Парада на Красной площади участвовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет военной полиции.Воздушные машины взлетели с аэродромов базирования, однако из-за плохих погодных условий вынуждены были вернуться после отмены репетиции парада авиации из-за погодных условий.