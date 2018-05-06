Число жертв взрыва в афганской мечети в провинции Хост возросло. По меньшей мере, 13 человек погибли, еще 31 получили ранения. Взрыв, скорее всего, был осуществлен дистанционно. Однако ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за его осуществление.

Число жертв взрыва в афганской мечети в провинции Хост возросло. По меньшей мере, 13 человек погибли, еще 31 получили ранения, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя местной полиции Басира Бина. Ранее сообщалось о 10 погибших и 29 пострадавших.Мечеть используется также в качестве центра регистрации избирателей перед предстоящими выборами в парламент и окружные советы Афганистана.Взрыв, скорее всего, был осуществлен дистанционно. Однако ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за его осуществление, передает ТАСС.Президент Афганистана Ашраф Гани объявил ранее о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах. Они запланированы на октябрь текущего года.