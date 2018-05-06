Десять человек погибли, еще 34 получили ранения в результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост. Факт взрыва был подтвержден полицией провинции. Там также сообщили, что эта мечеть используется как центр регистрации избирателей. Полиция в настоящий момент расследует обстоятельства взрыва.

Десять человек погибли, еще 34 получили ранения в результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост. Об этом сообщает телеканал Tolo News.Факт взрыва был подтвержден полицией провинции. Там также сообщили, что эта мечеть используется как центр регистрации избирателей. Полиция в настоящий момент расследует обстоятельства взрыва, передает РИА Новости.На октябрь 2018 года запланированы совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана. Регистрация избирателей в стране началась 14 апреля.Президент Афганистана Ашраф Гани после открытия регистрации избирателей предложил радикальному движению "Талибан" (запрещено в России) вернуться в мирный процесс. Он выразил надежду, что оно трансформируется в политическое движение и примет участие в выборах. Однако Талибы это предложение отвергли.