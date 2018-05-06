Глава Крыма Сергей Аксенов провел заседание оргкомитета по подведению итогов IV Ялтинского международного экономического форума. В ходе него, в частности, были определены даты проведения пятого юбилейного форума, который состоится в 2019 году.

Глава Крыма Сергей Аксенов провел заседание оргкомитета по подведению итогов IV Ялтинского международного экономического форума. В ходе него, в частности, были определены даты проведения пятого юбилейного форума, который состоится в 2019 году.По словам руководителя региона, прошедший четвертый Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)продемонстрировал высокий уровень организации и интерес со стороны егоучастников. Как рассказал Аксенов, в оргкомитет приходят письма благодарности отзарубежных и российских участников."Наша командная работа принесла плоды", – подчеркнулглава Крыма, отметив, что при подготовке следующего форума будут ликвидированыимевшиеся ранее шероховатости. "Все процессы можно улучшать добесконечности, – сказал он. – Именно поэтому к будущему форуму всеорганизационные моменты можно отшлифовать и показать новый уровень проведениямероприятий такого уровня".Сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета четвертогофорума Андрей Назаров, в свою очередь, заметил, что прошедшее мероприятие соответствоваловсем международным требованиям, в том числе, по масштабности и количествуучастников, включая зарубежных. По его словам, число участников по сравнению с2017 годом выросло практически на треть.В этом году в Крым для участия в форуме приехали 3122 человека. 612 из них представляли 71страну мира, 300 – представляли ведущие молодежные движения и организации, 900участников представляли Крым, остальные – 45 российских регионов.Андрей Назаров отметил, что в этом году расширилась повесткаЯМЭФ. "Важно, что программа стала задавать вектор дискуссий для другихфорумов и международных мероприятий, поскольку в нее вошли злободневныевопросы, которые только становятся частью повседневной жизни, – сообщил он. – Этокриптовалюты и блокчейн-технологии, цифровая экономика и безопасность, а такжемеханизмы противодействия fake news".Говоря о повестке предстоящего форума, Назаров рассказал обожидаемом расширении деловой программы иувеличении числа участников. "Мы ожидаем высокопоставленных гостей,которые в этом году по разным причинам не смогли приехать, – сообщил он. – Чтокасается программы, в нее по традиции войдут актуальные вопросы экономической иполитической повестки".Оргкомитет решил, что Ялтинский международный экономическийфорум пройдет 17 – 20 апреля 2019 года. Напомним,ЯМЭФ – ежегодное международное деловое мероприятие, которое проходит в Крыму.Форум входит в четверку крупнейших подобных мероприятий в стране. Его организаторамиявляются: фонд "Крымконгресс" и Совет министров Крыма при поддержке администрациипрезидента.