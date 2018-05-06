Глава Крыма Сергей Аксенов провел заседание оргкомитета по подведению итогов IV Ялтинского международного экономического форума. В ходе него, в частности, были определены даты проведения пятого юбилейного форума, который состоится в 2019 году.
Глава Крыма Сергей Аксенов провел заседание оргкомитета по подведению итогов IV Ялтинского международного экономического форума. В ходе него, в частности, были определены даты проведения пятого юбилейного форума, который состоится в 2019 году.
По словам руководителя региона, прошедший четвертый Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)
продемонстрировал высокий уровень организации и интерес со стороны его
участников. Как рассказал Аксенов, в оргкомитет приходят письма благодарности от
зарубежных и российских участников.
"Наша командная работа принесла плоды", – подчеркнул
глава Крыма, отметив, что при подготовке следующего форума будут ликвидированы
имевшиеся ранее шероховатости. "Все процессы можно улучшать до
бесконечности, – сказал он. – Именно поэтому к будущему форуму все
организационные моменты можно отшлифовать и показать новый уровень проведения
мероприятий такого уровня".
Сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета четвертого
форума Андрей Назаров, в свою очередь, заметил, что прошедшее мероприятие соответствовало
всем международным требованиям, в том числе, по масштабности и количеству
участников, включая зарубежных. По его словам, число участников по сравнению с
2017 годом выросло практически на треть.
В этом году в Крым для участия в форуме приехали 3122 человека. 612 из них представляли 71
страну мира, 300 – представляли ведущие молодежные движения и организации, 900
участников представляли Крым, остальные – 45 российских регионов.
Андрей Назаров отметил, что в этом году расширилась повестка
ЯМЭФ. "Важно, что программа стала задавать вектор дискуссий для других
форумов и международных мероприятий, поскольку в нее вошли злободневные
вопросы, которые только становятся частью повседневной жизни, – сообщил он. – Это
криптовалюты и блокчейн-технологии, цифровая экономика и безопасность, а также
механизмы противодействия fake news".
Говоря о повестке предстоящего форума, Назаров рассказал об
ожидаемом расширении деловой программы и
увеличении числа участников. "Мы ожидаем высокопоставленных гостей,
которые в этом году по разным причинам не смогли приехать, – сообщил он. – Что
касается программы, в нее по традиции войдут актуальные вопросы экономической и
политической повестки".
Оргкомитет решил, что Ялтинский международный экономический
форум пройдет 17 – 20 апреля 2019 года. Напомним,
ЯМЭФ – ежегодное международное деловое мероприятие, которое проходит в Крыму.
Форум входит в четверку крупнейших подобных мероприятий в стране. Его организаторами
являются: фонд "Крымконгресс" и Совет министров Крыма при поддержке администрации
президента.