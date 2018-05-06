Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала противоречивые сообщения СМИ о приглашении представителей Литвы на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала противоречивые сообщения СМИ о приглашении представителей Литвы на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.Сначала прибалтийские ресурсы сообщили, что на церемонию не позвали ни президента Литвы Далю Грибаускайте, ни посла Литвы в Москве Ремигиюса Мотузаса. Однако затем Газета.Ru уточнила, что официальное приглашение на инаугурацию Путина все-таки было отправлено Грибаускайте."Чтобы избежать дальнейшей путаницы с получением или неполучение приглашения литовской стороной, мы прошлись по всей цепочке, подняли все документы — приглашение посольством Литвы на имя посла было получено в установленный срок", — написала Мария Захарова на своей страничке в Facebook.Она уточнила, что приглашение было направлено по линии Департамента государственного протокола МИД именно в посольство Литвы, и призвала СМИ более внимательно относиться к публикуемой информации."Коллеги, пожалуйста, повнимательнее — из-за вас мы вчера с Далей Грибаускайте в топе "Яндекса" пару часов простояли. А у меня на субботу были планы получше", — пошутила Захарова в конце своего сообщения.Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России состоится 7 мая в Кремле. Прямую трансляцию мероприятия будут вести телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.