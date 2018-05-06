Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с приглашением дипломатов Литвы на инаугурацию президента Владимира Путина. По ее словам, СМИ внесли сумятицу в происходящее.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с приглашением дипломатов Литвы на инаугурацию президента Владимира Путина. По ее словам, СМИ внесли сумятицу в происходящее.Переполох начался из-за литовских журналистов. Сначала начали появляться сообщения, что Литва не получила приглашение на торжественное мероприятие, а после – что официально оно было направлено президенту страны.Захаровой пришлось вмешаться в происходящее. "Как я и сказала на брифинге 4 мая, МИД не комментирует мероприятия на высшем уровне – для этого есть Администрация Президент. Но после этой веселой карусели и по согласованию рассказываю (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написала она на своей странице в социальной сети Facebook.Дипломат уточнила, что письмо было направлено в посольство Литвы. Она подчеркнула, что на это мероприятие пригласили именно посла. "Чтобы избежать дальнейшей путаницы с получением или неполучение приглашения литовской стороной, мы прошлись по всей цепочке, подняли все документы – приглашение посольством Литвы на имя посла было получено в установленный срок", – добавила Захарова.Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что вокруг ситуации сложился небывалый ажиотаж. "Пожалуйста, повнимательнее – из-за вас мы вчера с Далей Грибаускайте в топе Яндекса пару часов простояли. А у меня на субботу были планы получше", – обратилась к коллегам она.Напомним, что инаугурация Путина состоится 7 мая. Торжественное мероприятие пройдет в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.