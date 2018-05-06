Жираф убил известного оператора и режиссера Карлоса Карвальо. Это произошло во время съемок фильма в ЮАР. Инцидент произошел на ферме Glen Afric Country Lodge в парке Хартбиспурт. Карвальо пытался снять жирафа Джеральда крупным планом. Он очень близко подошел к животному и жираф его ударил. Карлос упал без сознания. Через несколько часов он скончался.

Жираф убил известного оператора и режиссера Карлоса Карвальо. Это произошло во время съемок фильма в ЮАР.Инцидент произошел на ферме Glen Afric Country Lodge в парке Хартбиспурт. Карвальо пытался снять жирафа Джеральда крупным планом. Он очень близко подошел к животному и жираф его ударил. Карлос упал без сознания, но его камера продолжала снимать, передает РИА Новости.Инцидент произошел, когда съемочная группа уже собралась переместиться на другое место. На записи четко слышно, как помощники предупреждают оператора, что все уже ушли. Однако Карлос ответил: "Мне нужны эти кадры".Оператор в погоне за зрелищными кадрами находился под жирафом. Тот резко наклонился, чтобы посмотреть на мужчину, и ударил его головой. Карвальо доставили в больницу в Йоханнесбурге. Через несколько часов он скончался.По словам владельца фермы Джона Брукера, Карвальо нарушил требования безопасности. Он слишком близко подошел к животному. Брукер также добавил, что жираф Джеральд останется на ферме, так как в произошедшем "не виноват".Карлос Карвальо работал оператором на съемках фильма "Забытое Королевство". В 2014 году этот фильм получил премию на кинофестивале Woodstock Music and Art Festival. Он также снимал рекламу, художественные и документальные фильмы.