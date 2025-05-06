Пятые сутки после майского снегопада Александровский район погружен во тьму. На утро 6 мая без света остаются 16 населенных пунктов, 7 из них обесточены полностью, остальные — частично. Их

Пятые сутки после майского снегопада Александровский район погружен во тьму. На утро 6 мая без света остаются 16 населенных пунктов, 7 из них обесточены полностью, остальные — частично. Их полный список в соцсетях опубликовала Анна Кузнецова, глава местной администрации. Информация оперативного штаба. В работе у РЭС остается 21 заявка на устранение локальных обрывов. Задействованы 12