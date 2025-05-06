Регион перешел из «зеленой» в «желтую» зону безопасности.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев объяснил введение запрета на публикацию информации о пролетах и падениях дронов для негосударственных СМИ. На пресс-конференции 5 мая он подчеркнул, что регион перешел из «зеленой» в «желтую» зону безопасности и добавил, что информация о БПЛА может быть использована противником для планирования атак.Авдеев призвал опираться только на официальные данные, чтобы не подкармливать врага полезной информацией.Напомним, ранее мы писали, что в