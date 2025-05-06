Без отопления и горячей воды в Коврове после взрыва котельной остались больше 27 тысяч жителей. Об этом сообщил зам. губернатора Сергей Волков на оперативном совещании. Напомним, инцидент

Без отопления и горячей воды в Коврове после взрыва котельной остались больше 27 тысяч жителей. Об этом сообщил зам. губернатора Сергей Волков на оперативном совещании. Напомним, инцидент произошел 5 мая. Как рассказали в администрации Коврова и «Владимиртеплогазе», случилась «детонация газовоздушной смеси на одном из котлов». Никто из жителей и сотрудников не пострадал, однако частично разрушилась