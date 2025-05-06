Данные приводит региональное отделение Банка России.

Всплеск острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) во Владимирской области спровоцировал ускорение весенней инфляции.Рост заболеваемости ОРВИ привел к увеличению спроса на медицинские товары и, как следствие, к повышению цен на лекарственные препараты. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.В то же время, во Владимирской области снизились цены на яйца, сахар, телерадиотовары и меховые изделия.Подешевели услуги культурных организаций, в частности, билеты в кинотеатры. Однако стоимость подписки на онлайн-кинотеатры, напротив, увеличилась. Кроме того, в преддверии майских праздников в регионе зафиксирован рост цен на экскурсионные туры.