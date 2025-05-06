Последние эвакуированные вернулись в свои дома.

Во Владимирской области последние эвакуированные жильцы вернулись в свои дома после взрывов в районе поселка Барсово. Только две семьи полностью потеряли имущество в результате ЧП. Подробности — в материале .Четверо пострадавшихНапомним, что на территории воинской части в Киржачском районе из-за нарушений правил безопасности произошел пожар. Он привел к серии взрывов вечером 22 апреля. Хлопки не утихали всю ночь.Около 500 жителей из семи населенных пунктов и 12 СНТ . Людей направили в пункты временного размещения. Рядом в Киржаче открыли пункт приема гуманитарной помощи.Губернатор Александр Авдеев возглавил оперативный штаб. В Киржачском районе на несколько дней установили режим ЧС. Населенные пункты остались без газа. Также деревни частично остались без воды и отопления.По официальным данным, пострадали четыре человека — трое военных и один гражданский. Троих из них госпитализировали. Однако вернувшиеся домой жители обнаружили неразорвавшиеся снаряды возле жилых домов, поврежденные здания, разбитые окна и стены.От 10 до 150 тысяч рублейСейчас власти проводят оценку ущерба. Людям пообещали материальную помощь по трем направлениям. Александр Авдеев рассказал о ситуации в ходе пресс-конференции для журналистов.Предусмотрены единовременные выплаты в размере 10 тысяч, 75 тысяч на семью при частичной утрате предметов первой необходимости и 150 тысяч рублей — при полной утрате имущества, а также при восстановлении остекления и инженерных сетей.По словам главы региона, в основном люди получат компенсации по частичной потере имущества. Случаев полного уничтожения хозяйств во время серии взрывов — только два. Однако чиновникам предстоит провести расследование, чтобы установить точную причину возгораний.«Случаев полной потери имущества, по-моему, у нас всего лишь два. Есть два дома, которые сгорели, и при этом все равно надо будет провести расследование, потому что, к сожалению, у нас и не только по таким случаям иногда происходит возгорание в домах. Окна у жителей будут восстановлены», — уточнил Авдеев.В Киржачском районе работает вся социальная инфраструктура — детские сады, школы, предприятия.