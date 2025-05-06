К вечеру, 6 мая, Александр Авдеев сообщил о беспилотной опасности в регионе. Жителям рекомендовано меньше находиться на улице и быть внимательнее к сигналам и информации от властей. При

К вечеру, 6 мая, Александр Авдеев сообщил о беспилотной опасности в регионе. Жителям рекомендовано меньше находиться на улице и быть внимательнее к сигналам и информации от властей. При необходимости звонить в 112. Правительство региона напоминает, что делать при атаке БПЛА. Так, если вы на улице стоит спрятаться в здании или под деревьями. При сбросе боеприпаса