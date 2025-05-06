Мидокалм в аптеке Польза
Мидокалм, благодаря активным ингредиентам, действует на уровне центральной нервной системы, изменяя аномальный мышечный тонус, присутствующий при изменениях пирамидного пути, а также повышая болевой порог и оказывая влияние на терморегуляторный центр гипоталамуса. Эти действия работают на нервно-мышечном уровне, как эффективный миорелаксантный анальгетик. Для расчета дозы прилагается к мидокалм инструкция 150
. Из нее следует, что лекарство применяется для лечения:
- Патологических процессов, сопровождающихся болью, которые связаны с повышенным тонусом поперечно-полосатой мускулатуры.
- Мышечных спазмов, возникающих непосредственно в результате травмы.
- Спазмов из-за скручивания конечностей.
- Вторичных спазмов, воспалительных и невоспалительных состояний от фиброзита, миозита, артрита, люмбаго и кривошеи.
Обычно Мидокалм выпускается в коробке с капсулами, содержащими 50 мг толперизона гидрохлорида и 300 мг парацетамола. Прием осуществляется перорально, дозировка в качестве справочной может быть следующей:
Таблетки: рекомендуется начальная доза 1 капсула каждые 6 или 8 часов в соответствии с рекомендацией врача.
Клинические данные указывают на то, что фармакологическое лечение мидокалмом-а® может вызывать некоторые из следующих побочных эффектов у определенной группы пациентов:
- Возможное появление аллергических реакций из-за контакта с любым компонентом формулы.
- Анемия, повреждение печени, метгемоглобинемия.
- Рвота, тошнота, желудочная непереносимость и боль в эпигастрии.
- Крапивница, желтуха и лейкопения.
- Сонливость, вялость и ощущение усталости.
Важно: Если во время лечения появятся какие-либо из этих симптомов, прекратите использование и сообщите об этом врачу.
Препарат противопоказан в следующих случаях:
- Гиперчувствительность пациента к любому из компонентов формулы.
- Пациенты с миастенией или заболеваниями печени.
- Пациенты, принимающие антикоагулянты или страдающие нарушениями свертываемости крови.
- Люди с активной язвой желудка.
- Во время беременности или кормления грудью.
Перед началом лечения этим препаратом предоставьте врачу всю информацию о вашем анамнезе.
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