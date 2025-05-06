В преддверие Дня Победы в музее-заповеднике «Александровская слобода» для старшеклассников прошла лекция «Москва вела страну к Победе»

В преддверие Дня Победы в музее-заповеднике «Александровская слобода» для старшеклассников прошла лекция «Москва вела страну к Победе». Ее прочитал специально приглашенный коллега из Музея обороны Москвы Кирилл Александрович Дряннов. Выступление стало продолжением межмузейного сотрудничества, начатого при подготовке выставки «Время героев». Напомним, этим проектом Музей Ивана Грозного объединил шесть учреждений культуры. Помимо «Музея обороны Москвы» партнерами стали Музей-заповедник «Прохоровское поле», «Художественный музей «Арт-Донбасс» города Донецка», «Музей истории города Горловки», Александровский художественно-краеведческий музей и Центральная библиотека им. Н.В.Гоголя.«Самым значимым из комплекса мероприятий к 80-летию Победы стала выставка «Время героев». Она рассказывает о подвиге наших земляков и вкладе в общее дело, а также о тех, кто сегодня защищает Россию от нацизма и отстаивает ее суверенитет. В цикл событий помимо интерактивной экскурсии вошла и лекция, от которой под большим впечатлением остались и педагоги, и ребята. Впереди – подведение итогов одноименного конкурса, цель которого – снять сюжет с рассказом о судьбе «своего» героя (современника или предка) – участника военных действий или труженика тыла», – рассказала зав.отделом музея-заповедника Екатерина Копейкина.В «военном» интерьере выставки «Время героев» прошла лекция, по итогу которой ребята смогли ответить на вопрос – какой ценой Москва заслужила звание «Город-герой»? А еще узнали о том, чем грозил столице и всей стране роковой октябрь 1941-го; как провалилась гитлеровская операция по захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун» и почему знаменитый парад на Красной площади 7 ноября того же года стал символом грядущей Победы.Школьники были поражены цифрами, фиксировавшими те эпохальные события: на ближних подступах к Москве и в самом городе жители своими руками возвели 676 километров противотанковых рвов, 1350 километров проволочных заграждений, 10 километров баррикад, 1400 километров лесных завалов, установили 46000 противотанковых ежей, 31000 огневых точек.Своими впечатлениями поделилась учитель истории и обществознания школы № 4 Н.В. Артамонова, пришедшая вместе с ребятами: «В преддверие Дня Победы мы традиционно посещаем «Слободу». В этот раз хотим поблагодарить организаторов за познавательную лекцию о доблести защитников Москвы, среди которых были и наши земляки, и о стойкости жителей столицы. А также обо всех тех, кто подарил нашим детям мирное небо над головой. Сама выставка получилась потрясающая. Очень хочется, чтобы ее посетило как можно больше александровцев, особенно молодежи».