Об этом сообщили в Правительстве Владимирской области.

Владимир готовится к масштабному празднованию Дня Победы. В связи с этим, Правительство Владимирской области уведомляет о временных ограничениях движения транспорта.В период подготовки к военному параду, 5 и 7 мая с 19:00 до 22:00, а также в день его проведения, 9 мая с 07:00 до 23:00, проезд по проспекту Ленина (от улицы Чапаева до улицы Диктора Левитана) будет невозможен. Водителям рекомендуется использовать трассу М-7 и улицы Разина, Белякова, Мира, Горького для объезда.6 мая с 9:30 до 12:30 будет ограничено движение на улице Совхозной (от 1-й Кольцевой до Офицерской). Рекомендуем заранее продумать маршрут объезда.