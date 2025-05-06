Крупный пал травы произошел пятого мая у деревни Дроздовка Ковровского района. Пламя уничтожило 10 000 квадратов, рассказали в пресс-службе МЧС области. Кстати, в тот же день еще одно

Крупный пал травы произошел пятого мая у деревни Дроздовка Ковровского района. Пламя уничтожило 10 000 квадратов, рассказали в пресс-службе МЧС области. Кстати, в тот же день еще одно достаточно большое возгорание травы было во владимирском микрорайоне Юрьевец. Там пожарные потушили 60 квадратов. Причиной обоих случаев спасатели назвали неосторожное обращение с огнем. Прокомментируйте новость у нас