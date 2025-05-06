Крупный пал травы произошел пятого мая у деревни Дроздовка Ковровского района. Пламя уничтожило 10 000 квадратов, рассказали в пресс-службе МЧС области. Кстати, в тот же день еще одно
<a href="https://33live.ru/novosti/06-05-2025-neizvestnye-ustroili-krupnye-pozhary-v-polyax-vladimira-i-kovrovskogo-rajona.html" target="_blank">Неизвестные устроили крупные пожары в полях Владимира и Ковровского района</a> - Крупный пал травы произошел пятого мая у деревни Дроздовка Ковровского района. Пламя уничтожило 10 000 квадратов, рассказали в пресс-службе МЧС области. Кстати, в тот же день еще одно
[url=https://33live.ru/novosti/06-05-2025-neizvestnye-ustroili-krupnye-pozhary-v-polyax-vladimira-i-kovrovskogo-rajona.html]Неизвестные устроили крупные пожары в полях Владимира и Ковровского района[/url] - Крупный пал травы произошел пятого мая у деревни Дроздовка Ковровского района. Пламя уничтожило 10 000 квадратов, рассказали в пресс-службе МЧС области. Кстати, в тот же день еще одно