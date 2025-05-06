Водовод «Толмачево» в Вязниковском районе планируют отремонтировать раньше положенного срока. Объект нужно сдать в октябре этого года, но, как рассказал губернатор на пресс-конференции,

Водовод «Толмачево» в Вязниковском районе планируют отремонтировать раньше положенного срока. Объект нужно сдать в октябре этого года, но, как рассказал губернатор на пресс-конференции, реконструкцию попытаются закончить к концу лета. Работы начались в феврале. Известно, что на них выделено 110 миллионов рублей. «Главное – деньги выделили, теперь дело за расторопностью – и министерства, и подрядчиков,» –