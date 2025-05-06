В майском кинокалендаре онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) традиционно важный блок премьер приурочен к Дню Победы.

В майском кинокалендаре онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) традиционно важный блок премьер приурочен к Дню Победы. Военно-приключенческие сериалы как всегда в этот месяц становятся лидерами зрительского интереса.Но в майские праздники также традиционно начинается сезон дач и пикников, и под семейные и дружеские посиделки с шашлыками Wink.ru также предложит правильное кино и сериалы, включая коллекцию комедий. Ну а за ностальгические ноты и романтическое настроение зрителей в мае продолжит отвечать сериал Сергея Жукова (16+), новые эпизоды которого будут выходить по 22 мая.Как он был от нас далёк30 апреля открывается доступ ко всему второму сезону сериала (16+). Первый сезон проекта вышел в 2024 году и стал одним из лидеров по просмотрам в Wink, а зрители онлайн-кинотеатра поставили ему высокую оценку — 9,0 (из 10-ти). Сюжет переносит зрителя в 1949 год. На Западной Украине, в Карпатах, диверсант Ворон от британской разведкой МИ-6 готовит диверсионные операции. Но кураторы не знали, что на самом деле Ворон — советский разведчик, обладающий сверхсекретными данными, которые могут разоблачить агентов иностранных разведок в СССР. Режиссер проекта — Михаил Агранович. В сериале снимались Владимир Веревочкин, Мария Лисовая, Александр Лойе, Гела Месхи, Иван Оганесян, Алексей Гришин, Евгений Сидихин и другие.5 мая станут доступны все четыре эпизода сериала (16+), который основан на биографии боевого генерала Великой Отечественной Ивана Рослого, жизнь которого была полна не только побед, но и испытаний. Он стал одним из творцов Победы, но оказался в тени большой истории. В безжалостное время Рослый не просто обманул смерть, а силой воли и характера смог подарить сначала надежду, а потом привести к новой мирной жизни. Режиссер проекта — Николай Никитин. В ролях Кирилл Зайцев, Евгений Миллер, Сергей Маховиков, Сергей Векслер, Карина Андоленко, Вера Шпак, Шамиль Мухамедов и другие. Актриса и певица Юта сыграла в сериале роль народной артистки РСФСР и жены адмирала Киры Головко, а также записала главную песню проекта — «Герой».8 мая можно будет полностью посмотреть сериал (16+). Проект рассказывает о советских разведчиках, которые выслеживают хорошо подготовленную диверсионную группу, цель которой — разрушительные операции в тылу советской армии в преддверии Курской битвы. Возглавляют группу родные братья, между которыми многие годы тянется конфликт: Андрей не доверяет Сергею, считая, что брат перевербован, а Сергей, по мнению Андрея, — двойной агент. Так ли это на самом деле? Главные роли в остросюжетной драме исполнили Павел Харланчук, Антон Батырев, Михаил Гаврилов-Третьяков, Женя Малахова, Владимир Селезнев, Сергей Комаров, Максим Щеголев, Олег Тактаров, Иван Батарев, Никита Касьяненко, Михаил Тарабукин. Режиссеры проекта — Петр Амелин и Алексей Гусев.Уже доступен в Wink девятисерийный остросюжетный детектив-боевик (18+). События сериала разворачиваются в 1944 году. Война близится к финалу, но хребет фашистской Германии еще не сломан. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома. Самое активное участие в этом принимает немецкая разведка, которая не останавливается ни перед какими препятствиями. В центре сюжета — два капитана советской контрразведки СМЕРШ Константин Лавров и Павел Семенов. Рискуя жизнью, они готовы выполнить самые сложные, опасные и, кажется, невыполнимые задачи командования по противодействию планам немцев по обе линии фронта. Режиссер проекта — Михаил Кабанов. В сериале снимались Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Анастасия Микульчина, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Леонид Громов и другие.В любой компанииУже доступна для просмотра кинокомедия (16+) с Александром Петровым в главной роли. Вася — скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино и звезд с неба не хватает. Зато его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканский криминальный картель на деньги, и за это его ждет страшная расплата. Василий впервые отправляется навестить брата в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания в ОБЖ на практике, чтобы спастись то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты. В других ролях Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Даниил Полушкин, Дмитрий Полушкин, Раиса Рязанова, Барбара де Рехиль.Продолжает криминальную тему фильм с большой долей черного юмора (18+), также уже доступный в Wink.ru, который может понравиться поклонникам «Жмурок» и «Бумера». Действие разворачивается в разгар беспредела — на дворе 1995 год. Трое парней из маленького городка в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Вооружившись экскаватором, они вламываются в хранилище и выносят оттуда все. Наутро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос «Где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь один миллион. Режиссер — Владимир Зинкевич, в ролях Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Александр Тарасов, Наталья Бардо, Алексей Серебряков, Владимир Сычев, Анна Слю, Сергей Беляев, Антон Макуха, Сергей Епишев.Наконец, в мае (дата будет объявлена позднее) выйдет белорусский сериал «Качели» (18+). Руслан Миронов приезжает в большой город, где хочет начать новую жизнь. Сняв комнату у риелтора-афериста, Руслан заселяется в квартиру, которую днем раньше сдали освободившемуся из тюрьмы вору в законе Науму. Это история о молодом парне, который по стечению обстоятельств оказался внутри криминального мира.Библиотеку корейских сериалов в Wink.ru пополнит 36-серийная мелодрама (16+) — все эпизоды станут доступны 1 мая. Восемь лет назад Сон Кан-джу встречался со своей однокурсницей Ли Да-рим. Потом он ушел в армию, вернулся и возглавил знаменитую на всю страну компанию своей семьи. Сон Кан-джу часто вспоминает Ли Да-рим. К 30 годам из-за редкого заболевания девушка почти полностью потеряла зрение. Помочь может инъекция дорогостоящего лекарства, но ее семья не располагает такими деньгами.Европейская драма «Отравленная любовь» (16+) откроется в Wink.ru 28 мая. Лукас и Эдит расстались десять лет назад. И вот по просьбе Эдит они встречаются на кладбище небольшого люксембургского городка, где похоронен их единственный ребенок. Короткая и напряженная встреча выводит на поверхность кипящую боль и негодование, но также служит напоминанием о близости и любви, которые когда-то их связывали. «Отравленная любовь» — режиссерский дебют актрисы Дезире Носбуш. В ролях Тим Рот и Трине Дюрхольм.А завершит эмоциональные качели месяца немецкая трагикомедия «Больше ни одной» (18+), которая станет доступна в Wink.ru 29 мая. Подвыпивший Марк ведет машину, когда его останавливает полиция. В результате он лишается водительских прав и ему предстоит медико-психологическая экспертиза. Марк начинает посещать курсы по борьбе с зависимостью, где знакомится с Хеленой. Вместе они пытаются избавиться от пагубной привычки, но буквально на каждом шагу столько соблазнов. В ролях Фредерик Лау, Нора Чирнер, Бурак Йигит, Фредерике Бехт, Годехард Гизе, Нина Кунцендорф, Хеннинг Пекер, Ева Вайсенборн, Лена Шмидтке, Рафаэль Стаховяк.Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.Реклама. ПАО . ИНН 7707049388.