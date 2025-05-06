Создание дублера проспекта Ленина во Владимире пока не предвидится. Об этом рассказал губернатор области на очередной пресс-конференции. Напомним, ранее глава областного центра Дмитрий

Создание дублера проспекта Ленина во Владимире пока не предвидится. Об этом рассказал губернатор области на очередной пресс-конференции. Напомним, ранее глава областного центра Дмитрий Наумов анонсировал создание новой автодороги, которая соединит Лыбедскую магистраль с Пекинкой. «Шестой канал» поинтересовался у губернатора относительно озвученных планов. Александр Авдеев дал понять, что реализация проекта поставлена на паузу. Александр Авдеев, губернатор