МУП «Владимирводоканал» завершил подготовку и запустил городские фонтаны.

Во Владимире стартовал долгожданный сезон фонтанов. МУП «Владимирводоканал» завершил подготовку и запустил городские фонтаны, подарив жителям и гостям города ощущение свежести и летнего настроения.Специалисты осуществили тщательную проверку насосного оборудования, обеспечили надежную изоляцию чаш и восстановили архитектурные элементы, придав фонтанам обновленный вид.В ведении «Владимирводоканала» находится 11 городских фонтанов. Также начал работу цветомузыкальный фонтан на Театральной площади.