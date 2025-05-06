Одиннадцатиклассница Анастасия Лобкова из Владимира стала призером Всероссийской олимпиады по английскому языку. Она смогла обойти более 350 школьников из 86 регионов страны, рассказали в

Одиннадцатиклассница Анастасия Лобкова из Владимира стала призером Всероссийской олимпиады по английскому языку. Она смогла обойти более 350 школьников из 86 регионов страны, рассказали в пресс-службе правительства области. Из пресс-релиза правительства области В финале участвовало 375 школьников из 86 регионов страны. Владимирскую область представляла ученица 11 класса Образовательного центра №5 г.Владимира Анастасия Лобкова. По результатам заключительного