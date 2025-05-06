Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Владимирской области

По данным Управления ФСБ России по Владимирской области перед 9 мая появилась новая схема телефонного мошенничества, нацеленная на обман местных жителей.Вот самые распространенные уловки мошенников: лже-выплаты, фальшивые приглашения на парад Победы, обещания государственных наград и ложные известия об обнаруженных останках родственников, погибших во время войны.Особую осторожность следует проявлять ветеранам и их семьям, предупреждают в ФСБ. Злоумышленники, выдавая себя за работников соцзащиты, Минтруда и других организаций, предлагают различные услуги. За этим, как правило, следует просьба сообщить код из SMS, данные банковской карты, либо перейти по ссылке на поддельный сайт госучреждения, где запрашивают СНИЛС, паспортные данные и информацию о банковской карте. Полученный SMS-код мошенники также могут использовать для взлома аккаунта на портале Госуслуг.Напоминаем, что выплаты ветеранам осуществляются автоматически и не требуют заполнения каких-либо форм, отправки SMS или подтверждающих звонков. Приглашения на праздничные мероприятия распространяются через ветеранские организации, местные администрации или вручаются лично и никогда не содержат ссылок.